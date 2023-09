Teichtmeister: Anklägerin bekämpft Urteil nicht

„Wir werden keine Rechtsmittel anmelden“, teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit. Teichtmeister war Dienstagmittag am Wiener Straflandesgericht bedingt zu zwei Jahren Haft und - ebenfalls bedingt - zu einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt worden. Der 43-Jährige bleibt damit auf freiem Fuß, wenn auch mit zahlreichen Auflagen.