Teichtmeister-Urteil: „G‘hört schon wegg‘sperrt!“

Teichtmeister will „abseits des Rampenlichts“ arbeiten

Was die Zukunft angeht, so dürfte Florian Teichtmeister zwar nicht auf die Bühne zurückkehren, aber er ist durchaus optimistisch. „Wo sehen Sie sich in einem, in fünf Jahren?“, wollte Richter Stefan Apostol vom Angeklagten wissen. „In einer verfestigten Therapie und in einem aufrechten Arbeitsverhältnis“, erwiderte der 43-Jährige, wobei er darauf verwies, eine Jobzusage zu haben.