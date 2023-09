Teichtmeister: Fatales Signal für Opfer und Täter

Um 13.29 Uhr spricht der Richter die bedingte Verurteilung aus. Der Ex-Burgstar wird, sofern er nicht rückfällig wird, keinen einzigen Tag in einem Gefängnis oder einer Anstalt verbringen müssen. Das fatale Signal an die geschändeten Kinder und deren Familien: Euer Leid und eure Qualen münden in solch einem milden Urteil. Die Botschaft an die Täter: Selbst wenn du erwischt wirst, wird dir nicht viel passieren.