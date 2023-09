In weniger Orten können Eltern Vollzeit arbeiten

Aber: 20 Kommunen - fast alle in der Obersteiermark - bieten keine Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren an. Und in 44 Gemeinden schließen die Kindergärten spätestens um 13 Uhr, was vor allem Frauen in Teilzeitarbeit drängt und für Pendler kaum zu bewerkstelligen ist. Dazu kommen lange Ferien, die Familien zu schaffen machen.