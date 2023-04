Kindergärten in Graz: „Brauchen 14 neue Gruppen!“

Höhere Gehälter gefordert

Der ÖVP-Politiker fordert eine 200-Euro-Lohnerhöhung für alle Pädagoginnen, Betreuerinnen und Mitarbeiterinnen - sowohl in städtischen als auch in privat geführten Kindergärten. Hohensinner: „Wir stehen im Wettbewerb mit Graz-Umgebung, dort nehmen einige Bürgermeister viel Geld in die Hand.“ Und er will ein Sonderbudget, um zusätzliche Ausbildungsplätze zu finanzieren: sowohl in Kollegs als auch für Kurse für Betreuerinnen - diese wurden in der Corona-Zeit ausgesetzt, was die personelle Situation nun verschärft.