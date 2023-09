Kiew: Grünes Licht für neuen Verteidigungsminister

Der 41-jährige Umerow, der bisher den Staatlichen Privatisierungsfonds geleitet hat, gilt als geschickter Verhandlungsführer und war auch an den Verhandlungen über das von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelte Schwarzmeer-Getreideabkommen beteiligt, das von Russland im Juli aufgekündigt wurde. Auch an den Verhandlungen mit Russland einen Monat nach Kriegsbeginn im März 2022 sowie an Verhandlungen über Gefangenenaustausch nahm er teil.