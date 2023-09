Betonmischwagen auf Tauernautobahn umgekippt

Auto brannte

Aus bisher unbekannter Ursache begann am Mittwoch in Bischofshofen ein Auto zu brennen. Auf der Pinzgauer Straße (B311) kam es dadurch zu Verzögerungen in beiden Richtungen. Die Feuerwehr war im Einsatz, konnte den Brand löschen und das defekte Fahrzeug von der Fahrbahn entfernen.