Karfiol-Fiasko im Mönchsberg-Restaurant M32

Im M32 am Mönchsberg ging es am Dienstag heiß her. Aber nicht etwa in der Küche. Dort blieben die Herdplatten kalt. Doch im Lager musste sich der Lieferant wohl hitzige Worte anhören. Und zwar von Betreiber Sepp Schellhorn persönlich. Warum? „Der Lieferant hat meinen Karfiol vergessen“, ärgerte sich Schellhorn. Eigentliche hatte der Ex-Politiker zur Sozialaktion „Köche kochen für Kinder“ ins Restaurant über Salzburg geladen. Doch neben den Kindern fehlte Schellhorn auch die Hauptzutat für seine „Karfiol Polonaise“. Die nicht mit Bolognese zu verwechselnde Speise hätte Schellhorn zu Gunsten des SOS-Kinderdorfs gekocht. Doch das Gericht aus seiner Kindheit, wie Schellhorn mehrmals betonte, konnte aufgrund des fehlenden Karfiols nicht gekocht werden. „Aber trotzdem gibt es den Karfiol dann auf der Speisekarte im M32 und im Angertal 1180“, versicherte Schellhorn mürrisch.