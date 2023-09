Oberrainbrücke bei Unken wird saniert

Geringere Lärmbelastung für Anrainer

Für die Bevölkerung in Unken bedeutet die vierwöchige Umleitung des Verkehrs durch ihre Gemeinde eine zusätzliche Belastung, das sind sich die Verantwortlichen bewusst. „Durch die Sanierung der Übergänge zwischen Brücke und Straße wird es zu einer Reduktion der Geräusche durch den Verkehr kommen und so die Lärmbelastung in Brückennähe sinken“, sagt Bauingenieur Markus Grimming vom Referat Brückenbau. Ebenfalls erneuert wird unter anderem die Asphaltdecke im gesamten Brückenbereich.