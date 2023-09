Hilfe für Heizen und Wohnen kaum angekommen

Mit Jahresende droht Rückzahlung an den Bund

Budgetmittel, die bis Jahresende nicht ausgeschöpft wurden, müssen an den Bund zurückgezahlt werden. Daher arbeitet das Land an einer Möglichkeit, die Zuschüsse bedarfsgerecht und zweckentsprechend auszuschöpfen, lässt Landesrat Christian Pewny (FPÖ) ausrichten.