Russische Soldaten klagen über schlechte Moral

Auch Neil Melvin von der Denkfabrik International Security Studies at the Royal United Services Institute (RUSI) hält die Aussagen für authentisch. Sie belegten den Zustand, in dem die russischen Soldatinnen und Soldaten teilweise in den Kampf geschickt würden, ohne größere Ausbildung, was zu hohen Verlusten führe. Die wiederum ließen die Spannungen innerhalb der Truppe steigen.