Nordkoreas Machthaber Kim trifft Putin in Russland

Am heutigen Montag traf sich der russische Präsident Wladimir Putin, wie berichtet, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, um über das Getreideabkommen mit der Ukraine zu sprechen. Anschließend gaben die beiden in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi eine Pressekonferenz. Dort sagte Putin unter anderem, dass das ukrainische Heer Anschläge auf Gasleitungen in der Türkei verüben wolle. „Es werden Versuche unternommen, die Leitungen TurkStream und Blue Stream zu attackieren, über die Gas aus Russland in die Türkische Republik geliefert wird.“