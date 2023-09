Ukraine versenkt russisches Boot im Schwarzen Meer

Südafrika: Keine Waffen an Russland geliefert

Südafrika fand unterdessen nach eigenen Angaben keine Beweise dafür, dass ein russisches Schiff Ende 2022 Waffen in Südafrika geladen und nach Russland transportiert hat. Keine der Behauptungen habe sich als wahr erwiesen, sagt Präsident Cyril Ramaphosa in einer Ansprache an die Nation. „Es wurde keine Genehmigung für den Export von Waffen erteilt und es wurden auch keine Waffen exportiert.“