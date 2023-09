Erdogan kündigt „sehr wichtige Mitteilung“ an

Der Kremlchef nahm seinen Gast Montagmittag vor seiner Residenz in Sotschi am Schwarzen Meer in Empfang, wie Fernsehbilder zeigten. Während des Smalltalks vor den Kameras scherzte der Kremlchef: „Sie sollten hier Urlaub machen. Üblicherweise sind es wir, die zu Ihnen kommen.“ Erdogan ist nach Russland gereist, um für eine Wiederbelebung des Abkommens zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide zu werben. Im Vorfeld erklärte Putin, dass er durchaus „offen für Verhandlungen“ darüber bereit sei. Erdogan zeigte sich überzeugt, dass in der Pressekonferenz nach der Unterredung der beiden Staatschefs „sehr wichtige Beschlüsse“ vor allem für Entwicklungsländer in Afrika zu hören sein werden.