Gericht wies Strafantrag gegen Westenthaler zurück

Die Organisation zeigte Westenthaler nach seiner Aussage in einer TV-Sendung wegen Verhetzung an. Da die Staatsanwaltschaft Wien gegen den abgewiesenen Strafantrag Beschwerde einlegte, geht das Verhetzungsverfahren nun in die nächste Runde. Peter Westenthaler berichtete auf Facebook, dass es um eine Passage in der TV-Sendung „Fellner live“ vom 3. Mai 2023 gehe. Er hätte als „parteiunabhängiger Journalist die falsche Zuwanderungspolitik in Österreich und vor allem in Wien kritisiert.“