Peter Westenthaler tritt seine Haftstrafe an

Schon in wenigen Tagen wieder an der frischen Luft?

Tagsüber dürfte sich der nunmehrige Mitarbeiter des Magazins „alles roger“ - hier ist Westenthaler offiziell als Kolumnist aufgeführt - nicht viel im Häfen aufhalten. Erwartungsgemäß wird er sofort um Freigang ansuchen und könnte damit in wenigen Tagen wieder frische Luft schnuppern. Nach dem Arbeitstag heißt es aber wieder zurück in die Zelle.