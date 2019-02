„In Haft hört man einfach auf zu funktionieren“

Fünf Monate verbrachte Westenthaler in der Haftanstalt in Wien-Simmering - eine Zeit in „der Hölle“, wie er im Interview erzählt. „Sieben Quadratmeter Wohnfläche, vorne die Stahltür, hinten doppeltes Gitter: Das ist ein Einschnitt ins persönliche Leben, der mich geprägt hat“, so der Ex-Politiker. Acht Kilogramm habe er in nur wenigen Tagen verloren. „Man hört einfach auf zu funktionieren, man lebt nur mehr von einer Sekunde zur anderen.“ Im geschlossenen Vollzug habe Westenthaler ausführliches Tagebuch geführt und „nicht zurückgedacht, was war - sonst wird man verrückt“.