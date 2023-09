Kirche ohne Priester

Dass es seit langen Jahren einen Mangel an katholischen Priestern gibt, ist nichts Neues. Wie dramatisch dieser Mangel aber ist, wurde durch einen Bericht aus Kärnten deutlich. In den etwa 330 Pfarren des Landes gibt es nur 230 Priester, und davon kommt die Hälfte aus dem Ausland. Heimischer Priesternachwuchs bleibt weitgehend aus. In den letzten fünf Jahren gab es nur vier Priesterweihen. Eine Entwicklung, die in den übrigen Bundesländern ziemlich gleich sein dürfte.