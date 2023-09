Hofgastein will nicht nur Kilometer fressen

Vergangenes Wochenende erkämpften die Pongauer in einer geplanten Auswärtspartie bei Tamsweg ein 2:2. Viele „ungeplante“ sollen – bis der Platz wieder bespielbar ist – folgen. Denn die Hofgasteiner haben den Plan, den Rest der Herbstsaison nur in der Fremde zu spielen. Dieser Idee steht der Obmann jedoch skeptisch gegenüber: „Vom Verband hätten wir dafür das Okay, aber ich will schon, dass wir zumindest zwei, drei Partien in der Gegend spielen.“ Dafür würden sie dann bei Nachbarn aufschlagen.