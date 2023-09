Dieser Koppler erreicht ein Millionenpublikum

„Ich bin durchgehend auf der Suche nach Ideen“

Das große Geld gibt’s trotz Millionenpublikum nicht. Darum war der Koppler, der im Fußballverein die Reserve-Mannschaft trainiert, bis vor Kurzem noch als Buchhalter tätig. Der kreative Knochenjob soll sich aber bald lohnen, Burghart will sich professionalisieren. Und sein Plan B? Immerhin ist das Internet ein schnelllebiges Geschäft. „Dann widme ich mich verstärkt dem Trainerdasein und kehre in die Berufswelt zurück“, sagt der 21-Jährige, der aktuell aber nur an seinen Plan A denkt.