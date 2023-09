Sechs Verkehrstote in Österreich in einer Woche

Drei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Niederösterreich, Tirol und im Burgenland beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Überholen und in je einem Fall eine nichtangepasste Geschwindigkeit, Vorrangverletzung, mangelnder Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit/Ablenkung.