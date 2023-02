Bereits 47 Verkehrstote seit Jahresbeginn

In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, drei Pkw-Mitfahrer, ein Bus-Insasse und ein Fußgänger bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag im Bezirk Zell am See, Salzburg, bei dem drei Personen getötet wurden. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinen zwei Mitfahrerinnen (29 und 36 Jahre alt) auf einer Landesstraße, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn nach links von der Spur abkam und frontal mit einem entgegenkommenden Postbus zusammenprallte. Nach der Kollision kam der Bus am steil abfallenden Straßenbankett zum Stillstand. Die zwei Mitfahrerinnen verstarben noch an der Unfallstelle, der Pkw-Lenker erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.