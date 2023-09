Radfahrer stirbt nach Crash gegen Pkw im Spital

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall - wie berichtet - am Freitag gegen 22.45 Uhr. Ein 19-jähriger Einheimischer war mit seinem Auto, in dem sich auch dessen Bruder (22) befand, auf der B178 Loferer Straße von Going am Wilden Kaiser kommend in Richtung St. Johann unterwegs. In Oberndorf wollte der Lenker einen anderen Pkw überholen. Dabei kam ihm der 63-jährige Radfahrer, der ohne Licht unterwegs war, entgegen.