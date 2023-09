Saudi-Deal? „Leidenschaft für Fußball, nicht Geld“

Besonders groß war die Freude über den Doppelpack von Roko Simic. In den vergangenen Wochen war er mehrfach nah dran, nun ging ihm der Knopf auf. „Roko ist so ein guter Junge, wir freuen uns so sehr für ihn. Das ist auch wichtig für uns“, jubelte Mads Bidstrup mit seinem kroatischen Kollegen.