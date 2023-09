„Grauslichkeit“: FPÖ-Video schlägt weiter Wellen

In dem zweieinhalbminütigen Film werden „linke Eliten“ angeprangert und dabei Bilder von Politikern und Journalisten gezeigt. Die blaue Jugend beklagt in dem Clip, dass die Linken ihr die Zukunft rauben mit „Regenbogenterror, Islamisierung und Bevölkerungsaustausch“, und sie kündigt an, dass „sie das Ruder noch einmal herumreißen werde“.