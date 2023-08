Ein schauderhaftes Video

Das Video der Freiheitlichen Jugend ist perfide und verstörend. Der atemlose Sprecher, Menschen am Pranger, Weltuntergangsstimmung. Blick auf den Balkon am Heldenplatz, arrangiert wie ein zufälliger Kameraschwenk. Männer, die in einen Wald marschieren. Messer, Fackeln, kurz geschorene Haare. Dazwischen Kirchtürme und Trachten. Die brennende Notre Dame und die brennenden Autos in den Pariser Vororten, als gäbe es idente Brandstifter. Schlagworte wie Bevölkerungsaustausch und Massenmigration, Kulturverlust und Islamisierung, Sprachverbote und Genderwahn.