Traum wurde wahr: Steirer wechselt nach Schottland

Von der zweiten Liga in Österreich bei Steyr in die schottische Premiership! Für den Steirer Sven Sprangler beginnt mit seinem Wechsel am letzten Transfertag zu St. Johnston ein spannendes Abenteuer: „Es ist einer der glücklichsten Tage in meinem Leben“, strahlte der 28-Jährige bei seiner Präsentation in die Klubkamera. „Es war immer ein Traum von mir, einmal in Schottland zu spielen. Ich bin überglücklich!“, sagte der Birkfelder, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.