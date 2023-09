Terrasse in Flammen: Trio zögerte keine Sekunde

Polizisten-Trio musste über benachbarten Balkon klettern

Und jene reagierten schnell und geistesgegenwärtig. Während einer aus dem Trios den Handfeuerlöscher aus dem Polizeiauto zu fassen bekam, liefen die beiden anderen Beamten ins Dachgeschoss des Hauses hinauf. Bei der betroffenen Wohnung öffnete jedoch niemand die Türe, also mussten die Polizisten erst über einen benachbarten Balkon auf die Terrasse klettern. Dort angekommen, schafften sie es, nur mithilfe des kleinen Feuerlöschers eine bereits in Vollbrand stehende Schilfmatte und die in Flammen geratene Fassade des Hauses zu löschen. Den Kollegen der Berufsfeuerwehr blieben dann nur noch die Nachlöscharbeiten.