Starkes Team für die Berufs-Europameisterschaft

Rückkehrerin als Topfavoritin

Anna Saurer ist Konditorin im Wiener Café Central und war schon im Vorjahr unter den Topplatzierten. Paul Hilscher und Timon Schwarz, beide Absolventen der HTL Wien 3 Rennweg, nehmen als Team in der Kategorie IT Netzwerktechnik- und Systemadministration teil. Lorenz Lammerhuber, Student an der TU Wien, vertritt Österreich im Beruf Elektronik.