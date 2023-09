Mit Überstiegl und Doppeljoch in die Welt hinaus

Gefeiert wird am 8. September

Die Tänzerinnen und Tänzer laden am 8. September zum großen Fest in Klagenfurt ein: Die „Lindwürmer“ feiern ihre ersten 70 Jahre. Im Messezentrum 5 in Klagenfurt gratulieren befreundete Gruppen ab 20 Uhr tanzend. Musik, Kulinarik und ein Schätzspiel runden den Abend ab.