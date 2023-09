Kärntnerin lebt den Traum vom Wilden Westen

Sie sitzt jeden Tag am Pferd und führt das Leben eines Cowgirls. Wovon noch immer viele Menschen träumen, hat sich die gebürtige Kärntnerin in Australien verwirklicht. Kürzlich konnte Tyson ihre Mama und Schwester in Klagenfurt nach langer Zeit wieder einmal besuchen konnte. Die Freude war natürlich groß, die Geschichten, die die Powerfrau zu erzählen hat, sind abenteuerlich - vor allem über das Leben mit den Wildtieren und giftigen Schlangen.