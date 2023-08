Rauschiger 21-Jähriger beschäftigte die Polizei

Randale am Abend

Doch damit war die Geschichte nicht beendet - gegen 18:30 rief ein Mieter eines Wohnhauses in Althofen die Polizei, weil eine Person im Stiegenhaus randaliere. „Am Einsatzort trafen die Beamten wieder auf den 21-Jährigen“, so die Polizei. „Er wurde erneut festgenommen und in die PI St. Veit in den Arrest gebracht.“ Der 21-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.