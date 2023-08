Krebs & Co.: Experte warnt vor zwei Süßstoffen

Im Falle von Sucralose - „sechshundertmal süßer als Zucker“ und breit in der Nahrungsmittelindustrie verwendet - gebe es derzeit rein vorklinische Studien, jedoch mit „überzeugenden Daten“. Versuche an Mäusen hätten gezeigt, dass der Süßstoff das Wachstum bestimmter Tumore steigere, etwa von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Forscher hätten sich damit beschäftigt, ob der Süßstoff in der Lage ist, das Immunsystem zu manipulieren. „Die Antwort ist: Jawohl“, so Tilg.