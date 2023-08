500 Unterschriften für eine wohlriechende Zukunft

Nach Jahren des üblen Gestanks und der Anrainer-Proteste gegen die Mülldeponie am Eisberg scheint nun endlich eine wohlriechende Lösung in Sicht. Denn mit der erfolgreichen Übergabe der mehr als 500-Unterschriften-starken Petition „Gegen Müll-Mief in St. Pölten“ an Leopold Schalhas von der zuständigen Landesabteilung gab es erste konstruktive Gespräche zwischen Vertretern des Vereins „Landeshauptstadt-Luft“ und der Behörde. „Es wurde heute großes Verständnis für die belastende Situation gezeigt, in der sich die Bürger befinden“, erklärt Vereinsobmann Wilhelm Maurer.