St. Pölten: Wirbel um Deponie wegen übler Gerüche

An manchen Tagen stinkt es sprichwörtlich zum Himmel. Viele St. Pöltner rümpfen in letzter Zeit wieder vermehrt ihre Nasen. Geruchsintensive Zeiten à la Glanzstoff und Co. schienen längst der Vergangenheit anzugehören, doch seit Monaten plagt neuer Gestank die Landeshauptstädter.