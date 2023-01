Penetranter Müll-Gestank lässt Bürger verzweifeln

Den Anrainern am Eisberg in St. Pölten stinkt es gewaltig. Wie berichtet, sorgen seit dem Verkauf der Mülldeponie Am Ziegelofen seitens der Stadt an einen privaten Betreiber üble Gerüche für getrübte Stimmung. „Immer wieder gehen Beschwerden bei der Stadt und beim Bürgermeister ein“, wird aus dem Rathaus bestätigt.