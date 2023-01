Endlich Lösung im Kampf gegen den Müll-Gestank

Nach jahrelangem Kampf der Anrainer gegen den Müll-Mief in St. Pölten scheint ein „geruchlösender“ Erfolg in „Riechweite“. Nämlich durch einen Vertrag der Stadt mit dem privaten Deponiebetreiber. In diesem verpflichtet sich die Firma Zöchling - freiwillig und auf eigenen Antrieb - zur Errichtung einer Halle samt Abluftreinigung.