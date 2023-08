Klein-Lkw stürzte in Bach: Beifahrer eingeklemmt

Am Dienstag um 18.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall entlang der Mühllackener Straße in Feldkirchen an der Donau. Ein 26-jähriger Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen kam dabei entlang der B 132 von Lacken kommend Richtung Bad Mühllacken mit einem Klein-Lkw von der Straße ab und stürzte über eine Böschung in einen Bach.