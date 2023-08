Rumänische Pflegerin stahl von Pensionistin

„Die Rumänin ließ am 7. August drei Ringe, eine Bügelstation, eine Küchenmaschine und ein Fernglas aus dem Wohnhaus der Pensionistin mitgehen“, berichtet die Polizei. „Das Fehlen der gestohlenen Gegenstände fiel der 76-Jährigen erst am 29. August auf, als sie von einem Aufenthalt in einer Krankenanstalt heimkehrte.“ Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.