Hochwasser in Tirol: Die vielen Helden der Flut!

Hoffen, Bangen - und letztlich großes Aufatmen: Die Hochwassersituation in Tirol war Anfang der Woche an Dramatik kaum zu überbieten. Trotz vieler Schäden kam das Land noch einmal mit einem blauen Auge davon. Vor allem auch dank der Einsatzkräfte. Die zahlreichen Helfer von Organisationen, Behörden und weit darüber hinaus bewiesen, dass es Hilfe in den vielfältigsten Formen gibt - und auch braucht.