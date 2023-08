Alarmstufe Rot in Tirol: Videos zeigen die Fluten!

In Tirol herrscht in weiten Teilen des Landes weiterhin Alarmstufe Rot hinsichtlich der Hochwassersituation. Die „Krone“ hat Videos von den Fluten - unter anderem von jenen im Ötz- und Stubaital sowie in Innsbruck und Schwaz. Auch in den Sozialen Medien tauchen immer wieder verheerende Videos auf. Aber sehen Sie selbst ...