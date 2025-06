Ex-Rapid-Talent Kerkez wechselt zu Liverpool

„Ich bin sehr aufgeregt“

„Ich bin einfach sehr, sehr glücklich und aufgeregt“, sagte Kerkez, der im Rapid-Nachwuchs ausgebildet wurde, in einer Mitteilung. Der Internationale zählte während seiner zwei Jahre in Bournemouth zu den Leistungsträgern und Eckpfeilern der Mannschaft. Kerkez, der in Serbien geboren wurde, hat seit seinem Debüt gegen Deutschland im Jahr 2022 23 Länderspiele für Ungarn absolviert.