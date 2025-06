Wir nehmen mehr Suchtmittel als bisher gedacht

„Jugend von heute“ viel braver als gedacht

Interessantes Detail am Rande: Der Trend bei den Jungen geht deutlich in Richtung Drogenverzicht. Mit rund 15.000 ist der Großteil der Angezeigten zwischen 25 und 39 Jahre alt. Ebenso stark ansteigend: Anzeigen gegen die Generation 40plus. In die völlig konträre Richtung zeigt die Kurve bei unter 18-Jährigen. Die Zahl an Anzeigen in der Altersgruppe sank von mehr als 5000 (2020) auf deutlich unter 4000 im vergangenen Jahr. Auch bei den 18- bis 20-Jährigen lässt sich in Sachen Drogen eine rückläufige Entwicklung beobachten.