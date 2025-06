René Benko verbringt den Sommer hinter Gittern

Ermittlungen zu zwölf „Fakten“

Erst am Dienstag hatte die WKStA per Aussendung die massiven Vorwürfe öffentlich gemacht. Rund um den Signa-Komplex laufen demnach Ermittlungen zu zwölf „Fakten“ – in nahezu all diesen Verfahrenssträngen schreiben die Oberstaatsanwälte Benko eine zentrale Rolle zu.