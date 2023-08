Leser: „Politiker, bitte arbeitet wie Florianis!“

Die Hochwassersituation in Tirol war am Montag eine große Herausforderung für alle Einsatzkräfte. Schlussendlich sind die Pegelstände der Flüsse und Bäche im Land in der Nacht auf Dienstag wieder zurückgegangen. Grund genug, einen besonderen Leserkommentar mit dem Prädikat „Kommentar des Tages“ zu versehen.