Baum-Streit nach dem großen Sturm entfacht

Die Sturmfront vom Samstagabend riss in Bürmoos auch einen alten Grundstücksstreit wieder auf. Wie berichtet musste ein Haus in der Flachgauer Gemeinde evakuiert werden, weil zwei Fichten auf das Gebäude zu stürzen drohen. Die Evakuierung blieb am Sonntag aufrecht. Wann die Bewohner wieder zurück ins Haus können, ist noch offen. Bis zu acht Personen dürfen aktuell nicht in ihre Wohnungen.