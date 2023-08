Sind die Patienten schuld am Krankenhaus-Notstand?

Fatale Situation für Senioren

Darauf macht nun auch der Pensionistenverband OÖ (PVOÖ) eindringlich aufmerksam. Am Montag wurden in Linz die Ergebnisse einer großen Befragung von Experten aus dem Gesundheitsbereich sowie Mitgliedern und Funktionären aus dem PVOÖ präsentiert. Fazit: Die Krankenhäuser seien in einem „katastrophalen“ Zustand, wie PVOÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer ausführte. Vor allem für die ältere Generation, die das Gesundheitssystem verstärkt in Anspruch nehmen müsse, habe sich die Situation in den vergangenen Monaten noch einmal zugespitzt.