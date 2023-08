Arzt oder Spital: Wo bin ich als Patient richtig?

Hausarzt als erste Ansprechperson

„Der Hausarzt ist und bleibt der erste Ansprechpartner. Die oberösterreichischen Spitäler können die Versorgungslücke im niedergelassenen Bereich nicht auffangen – und es ist auch nicht ihre ureigenste Aufgabe“, so Haberlander weiter. In Bezug auf eine richtige Patientenlenkung sieht Haberlander Oberösterreich durch zwei Projekte im Vorteil gegenüber anderen Bundesländern. Die Internetseite wobinichrichtig.at hat in unserem Bundesland bereits 600.000 Zugriffe.