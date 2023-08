Lungenabteilung in Steyr nur noch im Notbetrieb

Kepler Uniklinikum in Linz hilft aus

Was bedeutet das konkret? Im gesamten Zeitraum werden keine Patienten aufgenommen, die über Nacht bleiben müssen, heißt es in der E-Mail. Pneumologische Patienten die „absehbar über Nacht bleiben müssen, sind direkt von der Notaufnahme aus“ in das Kepler Uniklinikum in Linz zu verlegen. Besonders kritisch wird es am kommenden Montag: „Am 21. 8. ist ganztags kein/-e Fachärzt/-in oder Ärzt/-in anwesend“, schreibt die Klinikum-Leitung. An diesem Tag werden auch im Stationsbetrieb überhaupt keine Patienten aufgenommen.