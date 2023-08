Dominoeffekt in Spitälern: Mehr Patienten für Linz

Der sich zuspitzende Personalmangel in den Spitälern in Steyr und Freistadt wirkt sich auch auf Linz aus. Laut Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) werden in Steyr Lungenpatienten, die absehbar über Nacht bleiben müssen, direkt von der Notfallaufnahme ins KUK verlegt. Wie berichtet, ist seit knapp zwei Wochen die Lungenabteilung im Steyrer Spital im Notbetrieb.